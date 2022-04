Oppo Reno 8 na renderze. Wygląda jak OnePlus 10 Pro

Oppo Reno 8 to seria telefonów, której spodziewamy się w tym kwartale. W sieci pojawił się render, który przypomina nam bardzo design modelu OnePlus 10 Pro. Dotyczy to przede wszystkim wyspy z aparatem smartfona Oppo Reno 8. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna.

Oppo Reno 8 będzie bardzo podobny do modelu OnePlus 10 Pro. Potwierdza to render, który został opublikowany na łamach chińskiej społecznościówki. Grafika ujawnia nam bardzo duże podobieństwa w designie obu smartfonów. Rzućmy sobie na to okiem.

Render Oppo Reno 8 widoczny powyżej ujawnia nam aparat fotograficzny bardzo podobny do kamery modelu OnePlus 10 Pro. Sama wyspa wydaje się być bardzo bliźniacza, ale gdy przyjrzymy się dokładniej, to znajdziemy pewne różnice. Następnie mamy przód, gdzie umieszczono ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie umieszczone w narożniku.

Specyfikacja Oppo Reno 8 słabsza od OnePlus 10 Pro

Oppo Reno 8 nie będzie jednak tak mocnym flagowcem, jak to jest w przypadku modelu OnePlus 10 Pro. Otrzyma 6,55-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX766 50 MP. Kompletna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana.

