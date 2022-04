Realme 9 4G bez tajemnic. Wycieka specyfikacja, a cena ma być atrakcyjna

Realme 9 4G to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. W ten sposób tuż przed debiutem wiemy na jego temat już naprawdę sporo. Ponadto wiemy, że cena Realme 9 4G ma być naprawdę atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.