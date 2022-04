POCO C4 z MIUI 13 certyfikowany. Prawdopodobnie to Redmi 10C

POCO C4 z MIUI 13 został dostrzeżony na stronie FCC. To oznacza, że premiera smartfona jest blisko. Przecieki sugerują, że to przebrandowany model Redmi 10C. Jeśli tak jest, to specyfikacja techniczna modelu POCO C4 nie powinna stanowić przed nami już żadnych tajemnic. Zobaczmy, co zaoferuje to urządzenie.