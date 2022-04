OnePlus Nord CE 2 Lite na renderze. Jest też specyfikacja techniczna

OnePlus Nord CE 2 Lite to smartfon, który zadebiutuje w niedługim czasie. Mamy okazję zobaczyć jego render. Znana jest także niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się OnePlus Nord CE 2 Lite i jakie otrzyma wyposażenie.

OnePlus Nord CE 2 Lite to smartfon, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Jego premiera jest bardzo blisko. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna oraz render. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartfon OnePlus Nord CE 2 Lite ma 6,58-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. W okrągłym wcięciu w narożniku znajduje się kamerka 16 MP do selfie. Z tyłu umieszczono potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe dwa mają czujniki 2 MP.

OnePlus Nord CE 2 Lite ma też procesor Qualcomm Snapdragon 695. Będzie on wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 33 W. Całość pracuje pod kontrolą OxygenOS 11 na Androidzie 11. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 2 Lite – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

