Realme 9 4G z datą premiery

Realme 9 4G to smartfon, którego debiut jest blisko. Marka przerwała milczenie i została podana data premiery. Oficjalna zapowiedź telefonu odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Urządzenie ma wyróżniać się w tej półce cenowej przede wszystkim aparatem fotograficznym. Zobaczmy, co wiemy Realme 9 4G.

Realme 9 4G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Została podana data premiery. Dotyczy ona indyjskiego rynku, gdzie telefon zostanie zapowiedziany później w tym tygodniu. Kiedy to dokładnie nastąpi?

Datą premiery Realme 9 4G jest 7 kwietnia. Tego dnia smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany w Indiach. Wiemy, że urządzenie otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Poniższy teaser zapowiada, że zaoferuje „9x dokładność ustawiania ostrości”. Tak więc spodziewajmy się sprawnego autofocusu.

Premiera Realme 9 4G zapewne także w Europie

Realme 9 4G najpierw zadebiutuje w Indiach. Spodziewajmy się jednak, że smartfon trafi także do sprzedaży w Europie. To tylko kwestia najbliższych tygodni. Wiemy, że telefon otrzyma nowy sensor Samsunga z matrycą 108 MP. To ISOCELL HM6. Poza tym spodziewajmy się ekranu z odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz oraz jednego z procesorów Qualcomma z obsługą łączności LTE. Cena nie jest znana, ale zapewne będzie atrakcyjna.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło