Oppo Find X5 Pro Plus w drodze. Wycieka cena i specyfikacja techniczna

Oppo Find X5 Pro Plus to nadchodzący flagowiec marki. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna modelu. Wiemy, że ma on wyróżniać się przede wszystkim bardzo szybkim ładowaniem baterii o mocy 150 W. Poza tym telefon ma otrzymać procesor Snapdragon 8 Gen 1. Cena Oppo Find X5 Pro Plus nie będzie niska.

Oppo Find X5 Pro Plus to kolejna iteracja ostatniego flagowca marki, który zmierza do Polski. Nowy model ma zadebiutować w Chinach. Cena wariantu z 256 GB miejsca na dane wyniesie 6999 juanów (ok. 4620 zł). Natomiast w wersji 512 GB 7999 juanów (ok. 5280 zł). Zobaczmy, jak prezentuje się znana specyfikacja techniczna.

Oppo Find X5 Pro Plus ma wyróżniać się przede wszystkim obsługą ładowarki o mocy 150 W. Bateria ma pojemność 5000 mAh i drogą bezprzewodową zaoferuje ładowanie 50 W. Procesor bez zmian i nadal jest to Snapdragon 8 Gen 1. Natomiast ekran to 6,78-calowy panel AMOLED QHD+ typu LTPO.

Aparat fotograficzny Oppo Find X5 Pro Plus otrzyma dwa sensory sony 50 MP oraz jeden 64 MP. Ten ostatni to OmniVision OV64B, który zostanie połączony z teleobiektywem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Find X5 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,78-calowy panel AMOLED QHD+ z odświeżanie w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z ColorOS

