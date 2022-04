Motorola Edge 30 w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

Motorola Edge 30 to nadchodzący smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 778G Plus. Ponadto Motorola Edge 30 otrzyma potrójny aparat fotograficzny z dwoma sensorami z matrycami 50 MP.

Motorola Edge 30 wkrótce dołączy do modelu z dopiskiem Pro. Będzie to tańszy smartfon, co zdaje się potwierdzać jego specyfikacja techniczna, która krąży po sieci. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Zobaczmy sobie, co takiego ma zaoferować.

Motorola Edge 30 otrzyma 6,55-calowy ekran pOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 778G Plus. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4020 mAh i zapewni wsparcie dla ładowarki o mocy 30 W.

Poza tym Motorola Edge 30 otrzyma aparat z dwoma sensorami 50 MP (dla obiektywu szeroko i ultraszerokokątnego). Całość uzupełni czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 MP. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 30 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran pOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G Plus

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 4020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

