Xiaomi 12 Ultra otrzyma różne wersje. Dowiadujemy się, że smartfon będzie dostępny z trzema wykończeniami. W ofercie ma pojawić się edycja ze skórzaną, ceramiczną oraz szklaną obudową. W przypadku pierwszej wersji Xiaomi 12 Ultra będzie to ekologiczna skóra, czyli nienaturalna.

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który jest obecnie w ogniu przecieków. Wynika to z faktu, że premiera w Chinach ma odbyć się już w przyszłym miesiącu. W ofercie pojawią się różne wersje. Związane są one z wykończeniem obudowy. Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać.

Xiaomi 12 Ultra w podstawowej edycji otrzyma szklaną obudowę. To podstawowy materiał, który zapewni bezprzewodowe ładowanie baterii. Będą dostępne także dwie dodatkowe wersje. Pierwsza z ceramiczną obudową, a druga skórzaną. W tym ostatnim przypadku materiał nie będzie naturalny, a ekologiczny.

Trzy wersje Xiaomi 12 Ultra w dniu premiery

Wszystkie te trzy wersje Xiaomi 12 Ultra mają pojawić się od razu w momencie premiery. Tak więc ich oficjalna zapowiedź odbędzie się w trakcie jednego wydarzenia. Ceny na razie nie są znane. Spodziewajmy się jednak, że edycje ze skórzaną obudową i ceramiczną będą odczuwalnie droższe. Dokładny termin premiery nowego flagowca chińskiej marki nie jest na razie znany.

