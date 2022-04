Xiaomi 12 Ultra na pierwszej oficjalnej grafice. Aparat ma trzy obiektywy

Xiaomi 12 Ultra zadebiutuje w tym kwartale. Tymczasem w sieci pojawiła się grafika, która może być pierwszą oficjalną tego smartfona. Na niej widać tył obudowy i aparat fotograficzny z logo Leica. Można też dostrzec trzy obiektywy. Nie ma pewności, że jest to render Xiaomi 12 Ultra z oficjalnych materiałów prasowych.

Xiaomi 12 Ultra to wyczekiwany flagowiec, który w plotkach pojawia się już od dawna. Smartfon zostanie zaprezentowany w przyszłym kwartale. Tymczasem mamy okazję zobaczyć coś, co może być oficjalną grafiką telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.

Grafika Xiaomi 12 Ultra prezentuje nam tył obudowy i jego wielki aparat fotograficzny. Można dostrzec logo firmy Leica oraz trzy obiektywy. Jedna z kamerek jest peryskopowa i widzimy, że ma obsługiwać 120-krotny zoom. Wygląda to całkiem ciekawie, ale czy na pewno wiarygodnie?

Powyższa grafika Xiaomi 12 Ultra nie musi być oficjalna

Xiaomi 12 Ultra zostanie zaprezentowany później w tym kwartale i niedługo przekonamy się, czy powyższy render pochodzi rzeczywiście z oficjalnych materiałów prasowych producenta. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji. Nowy flagowiec chińskiej marki zapowiada się bardzo ciekawie i powinniśmy zobaczyć go już w maju. Dokładny termin premiery nie jest na razie znany i zostanie ujawniony bliżej oficjalnej zapowiedzi.

