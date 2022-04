Realme 9 4G coraz bliżej. Smartfon z kolejnym certyfikatem

Realme 9 4G to smartfon, którego premiera jest blisko. Świadczy o tym kolejny certyfikat uzyskany przez ten telefon. Model pojawił się pod nazwą kodową RMX3521 na stronie TDRA, co przybliża go do rynkowego debiutu. Wiemy, że Realme 9 4G ma otrzymać aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP.