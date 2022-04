Oppo Reno 7 Lite 5G w przecieku. Jest cena i specyfikacja techniczna

Oppo Reno 7 Lite 5G to smartfon, który będzie przebrandowanym modelem F21. W Europie pojawi się pod pierwszą z nazw. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest także cena Oppo Reno 7 Lite 5G. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten smartfon i co ma zaoferować użytkownikom końcowym.

Smartfon Oppo Reno 7 Lite 5G ma 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 695 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W.

Oppo Reno 7 Lite 5G ma także potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 64 i dwóch 2 MP. Natomiast z przodu znajdzie się kamerka z matrycą 16 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida z ColorOS 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 7 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z ColorOS 12

