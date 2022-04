Motorola Moto G52 na renderach. Jest też specyfikacja techniczna

Motorola Moto G52 zadebiutuje w przyszłym kwartale. Smartfon nie został jednak dochowany w tajemnicy. W sieci pojawiły się rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się model Motorola Moto G52 i co ma do zaoferowania to urządzenie pod kątem wyposażenia.