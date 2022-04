Google Pixel 6A pozuje na zdjęciu. Fotka opakowania ujawnia znajomy design

Google Pixel 6A to smartfon, którego premiera odbędzie się w maju. Urządzenie nie zostało jednak dochowane w tajemnicy do debiutu. W sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące opakowanie. Na nim widać telefon Google Pixel 6A i jego design nawiązuje do modeli zaprezentowanych jesienią zeszłego roku.