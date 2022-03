Redmi Note 12 Pro blisko. Xiaomi wprowadzi smartfony w drugim kwartale

Redmi Note 12 Pro to jeden z nowych smartfonów Xiaomi, które zobaczymy w niedługo czasie. Pomimo tego, że seria 11 dopiero co zadebiutowała w Europie. Premiera planowana jest na przyszły kwartał. Spodziewajmy się, że seria Redmi Note 12 obejmie co najmniej kilka różnych modeli telefonów.