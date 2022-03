POCO F4 5G i POCO Watch to nowe produkty marki, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczy o tym pojawienie się tych urządzeń na stronach kolejnych urzędów. To przybliża je do debiutu. Smartfon POCO F4 5G i smartwatch firmy zostaną najpewniej zaprezentowane w przyszłym kwartale.