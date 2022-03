Obecnie nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona. To właśnie dzięki niemu mamy bieżący dostęp do sieci i wszystkich aplikacji, a dodatkowo możemy pozostawać w stałym kontakcie z naszymi znajomymi.

Niemniej jednak wybór odpowiedniego smartfona nie należy do najłatwiejszych zadań. Zwykle głównym ograniczeniem jest nasz budżet. Tak więc jaki smartfon kupić w 2022 roku, by był on dobry i dopasowany do naszych możliwości finansowych?

Jaki smartfon wybrać do 1000 złotych?

Na rynku smartfonów panuje ogromna różnorodność i z pewnością znajdziemy także urządzenia z o wiele niższej półki cenowej. Niemniej jednak jeśli zależy nam na dobrym sprzęcie, który posłuży nam przez kilka lat, to próg 1000 złotych, możemy przyjąć jako minimalny. W związku z tym jaki smartfon wybrać w 2022 roku do 1000 złotych? Otóż:

Xiaomi Redmi 9C – to niezwykle ciekawa propozycja, która jak na tę cenę, oferuje zadowalające parametry. Do dyspozycji mamy ekran o przekątnej 6,5 cala, a także wyświetlacz w rozdzielczości HD+ . Smartfon działa w oparciu o niezwykle wydajny procesor MediaTek Helio G35 oraz oferuje 2 GB pamięci operacyjnej.

Vivo Y70 – to z kolei propozycja, która swoją premierę miała już w 2020 roku. Smartfon ten oferuje ekran o przekątnej 6,4 cala w technologie AMOLED i rozdzielczości FullHD+. Szybki procesor Snapdragon dba o to, by smartfon się nie zacinał i działał z maksymalną płynnością.

Oczywiście w tym przedziale cenowym, można jeszcze znaleźć kilka ciekawych propozycji. Warto więc zajrzeć na stronę https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/smartfony, by dowiedzieć się więcej o konkretnych modelach i ich parametrach.

Jaki smartfon wybrać do 1500 złotych?

Jeśli mamy ustalony budżet do 1500 złotych, to w 2022 roku również będziemy mogli wybrać kilka ciekawych propozycji smartfonów. Z pewnością nie możemy oczekiwać w nich udogodnień i funkcjonalności rzędu flagowców od Apple, jednak w dalszym ciągu prezentują się one zadowalająco. Wśród smartfonów do 1500 złotych, na które warto zwrócić uwagę w 2022 roku znajdują się:

Samsung Galaxy A32 – smartfon Samsung oferuje nam ekran o przekątnej 6,4 cala oraz rozdzielczość FullHD+ . Na szczególne uznanie zasługuje w tym modelu wyświetlacz w technologii Super AMOLED , który sprawia, że ekran jest czysty i czytelny. Płynne działanie urządzenia gwarantuje procesor MediaTek z 4 GB pamięci operacyjnej . Dodatkowo użytkownicy mogą oczekiwać 12 GB pamięci wbudowanej.

Huawei Nova 8i – smartfon ten to niezwykle połączenie jakości i wyjątkowo przystępnej ceny. Działa on na procesorze Snapdragon 662 i oferuje 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej. Wyświetlacz z kolei może pochwalić się rozdzielczością FullHD+ i przekątną 6,6 cala.

Jaki smartfon wybrać do 2000 złotych?

Półka cenowa do 2000 złotych daje już nieco większe pole do popisu. W jej ramach można wybrać smartfony o niezwykle satysfakcjonujących parametrach. W 2022 roku warto szczególną uwagę zwrócić na: