OnePlus 10 Pro dostrzeżony w niemieckim sklepie. Jest cena

OnePlus 10 Pro to smartfon, którego europejska premiera odbędzie się 31 marca. Tego samego dnia ma ruszyć przedsprzedaż. Jaka będzie cena telefonu na terenie Starego Kontynentu? Tutaj rąbka tajemnicy uchyla nam jeden z niemieckich sklepów internetowych z elektroniką.

Cena OnePlus 10 Pro w Europie za wariant mający 128 GB miejsca na dane wyniesie 899 euro. To oznacza, że w Polsce będzie to pewnie 4199 złotych. Taka kwota została dostrzeżona w niemieckim Media Markt. Co prawda ofertę już usunięto, ale w internecie nic nie ginie. Poniżej zrzut ekranowy ze strony.

Cena OnePlus 10 Pro 256 GB jeszcze wyższa

OnePlus 10 Pro będzie dostępny także w wersji z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Tutaj cena będzie wyższa pewnie o 100-150 euro. Tak więc w Polsce za taki wariant zapłacimy kilkaset złotych więcej, co warto mieć na uwadze. Oficjalne kwoty poznamy już na premierze za dwa dni.

