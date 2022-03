Motorola Frontier ma aparat 200 MP. Sensor opracował Samsung

Motorola Frontier to kolejny flagowiec Moto. W sieci pojawiło się zdjęcie i ujawnia nam ono, że smartfon ma aparat fotograficzny 200 MP. Jest to sensor Samsung ISOCELL HP1. Motorola Frontier będzie więc pierwszym telefonem na rynku z takim rozwiązaniem. Jak to przełoży się na możliwości z zakresu fotografowania?