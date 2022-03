Realme 9 4G dostrzeżony na stronie producenta. Otrzyma aparat 108 MP

Realme 9 4G wkrótce dołączy do serii smartfonów chińskiej marki. Kiedy to nastąpi? Wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie, bo model pojawił się na stronie producenta. Wiemy, że telefon otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Pełna specyfikacja techniczna Realme 9 4G jest tajemnicą.

Wiemy, że Realme 9 4G ukrywa się pod nazwą kodową RMX3521. Pod taką smartfona znaleziono na stronach wybranych urzędów nadających certyfikaty. Urządzenie ma być dostępne w dwóch konfiguracjach sprzętowych – z 6 lub 8 GB RAM-u. W obu wersjach na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca.

Pełna specyfikacja techniczna Realme 9 4G tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna Realme 9 4G na razie jest tajemnicą. Urządzenie otrzyma procesor z obsługą sieci LTE i nie zapewni łączności z 5G. Poza tym spodziewajmy się ekranu o przekątnej około 6,5 cala. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Debiut zapewne odbędzie się w przyszłym kwartale.

