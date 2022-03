OnePlus 10T Pro w drodze. Marka szykuje dwa nowe smartfony

OnePlus 10T Pro to flagowiec marki na drugą połowę 2022 r. Wygląda na to, że takie urządzenie rzeczywiście powstanie. Marka zarejestrowała nazwy 10T i 10T Pro. To oznacza, że OnePlus może mieć plany związane z wprowadzeniem takich telefonów do oferty. Prędko ich jednak nie zobaczymy.