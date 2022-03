Honor X9 5G to nowy średniak marki. Za nami premiera, ale cena modelu na razie nie została podana. Wiemy jednak, jak prezentuje się pełna specyfikacja techniczna urządzenia. Telefon ma 6,81-calowy ekran LCD 120 Hz oraz baterię z szybkim ładowaniem o mocy 66 W. Zobaczmy, co jeszcze oferuje smartfon Honor X9 5G.

Honor X9 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Malezji. Cena nie została podana, ale znamy wyposażenie. Specyfikacja techniczna telefonu jest całkiem rzeczowa. Rzućmy sobie na nią okiem.

Honor X9 5G ma 6,81-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Obraz prezentowany jest w 120 Hz. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 695 wspomagany przez 2 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4800 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W.

Aparat fotograficzny modelu Honor X9 5G jest potrójny i ma główny sensor 48 MP. Pozostałe dwie kamerki to czujnik głębi oraz aparat do makro z matrycami 2 MP. Przednia pozwala robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą MagicUI 4.2 na Androidzie 11. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Honor X9 5G – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

189 g

Android 11 z MagicUI 4.2

