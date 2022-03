Android TV 13 wprowadzi na telewizory ważną nowość związaną z PiP

Android TV 13 wprowadzi na telewizory kolejne nowości. Wśród nich będzie także ważna zmiana obejmująca funkcję PiP, czyli obraz w obrazie. Dzięki temu okna uruchamiane w trybie Picture in Picture zyskają dodatkowe formaty. Nie spodziewajmy się jednak, że Android TV 13 zagości na telewizorach zbyt wcześnie.

Android TV 13 to kolejna iteracja oprogramowania Google na telewizory. Na razie nie mówiło się o niej zbyt wiele. Na blogu firmy podsumowano nowości wprowadzone do wersji DP2. Tam doszukano się informacji o trybie PiP, czyli obraz w obrazie. Funkcja Picture in Picture zyska ciekawą opcję.

Wraz z platformą Android TV 13 pojawi się zmiana, którą nazwano rozszerzonym Picture in Picture. Dzięki temu będzie można skorzystać z dodatkowych formatów okien funkcji obraz w obrazie. Oprócz dotychczasowych 1:2,39 do 2,39:1. Takie okna będzie można również przenosić w dowolne miejsce ekranu. Ma to być możliwe z użyciem pilota zdalnego sterowania.

Android TV 13 trafi na telewizory dopiero w 2023 roku

Na platformę Android TV 13 jeszcze trochę sobie poczekamy. Pierwsze telewizory z tym oprogramowaniem zadebiutują dopiero w przyszłym roku, co warto mieć na uwadze. Wynika to faktu, że smart TV nie otrzymały jeszcze najnowszej iteracji z numerkiem 12. Ta ma zacząć trafiać na nie w niedługim czasie.

