Google szykuje Nest Hub 3. Będzie funkcja tabletu

Nest Hub 3 to nowe urządzenie Smart Home, które szykuje Google. Sprzęt ma otrzymać funkcję tabletu, a więc dostanie odłączony od całości ekran. Gadżet ma zadebiutować później w tym roku. Możliwe, że Google zaprezentuje Nest Hub 3. generacji wraz ze smartfonami z serii Pixel 7.

Google pracuje nad urządzeniem Nest Hub 3. generacji. Będzie to kolejna odsłona inteligentnego ekranu z głośnikiem. Serwis źródłowy twierdzi, że sprzęt otrzyma funkcję tabletu. To oznacza, że część z wyświetlaczem będzie można odłączyć od bazy i w ten sposób użytkować gadżet w dodatkowy sposób.

Tablet będzie można w dowolnym momencie położyć na bazie z głośnikiem i w ten sposób ma on pełnić funkcję urządzenia stacjonarnego. Będzie to nowa forma mająca zwiększyć funkcjonalność Nest Hub 3. Druga generacja tego sprzętu oferowana w cenie 99 dol. takiego rozwiązania nie wspiera.

Google Nest Hub 3 z premierą w 2022 roku

Wiemy, że Google zamierza wprowadzić Nest Hub 3. generacji do oferty jeszcze w tym roku. Możliwe, że nastąpi to jesienią. We wrześniu lub październiku spodziewamy się premiery smartfonów z serii Pixel 7. Wszystkie te urządzenia mogą zostać zaprezentowane w trakcie tego samego eventu, który zostanie poświęcony nowemu hardware z logo G na obudowie.

