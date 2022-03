OnePlus 10R to przebrandowany Realme GT Neo 3. Jest specyfikacja

OnePlus 10R będzie smartfonem bardzo podobnym do Realme GT Neo 3. Potwierdzają to schematy, które pojawiły się w sieci. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna nowego telefonu chińskiej marki. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać wraz z OnePlus 10R, który zadebiutuje w przyszłym kwartale.

OnePlus 10R i Realme GT Neo 3 będą bardzo podobnymi smartfonami. Ten pierwszy został już zaprezentowany i jego specyfikacja techniczna jest bardzo ciekawa. Teraz poznajemy kolejne szczegóły związane z pierwszym z wymienionych modeli, który ma zadebiutować w przyszłym kwartale.

Serwis źródłowy opublikował schematy, które ujawniają, że OnePlus 10R jest podobny do Realme GT Neo 3. Ma podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny, choć nie identyczny. Przodu tutaj nie widać, ale wiemy, że jest to ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części.

OnePlus 10R ma dostać procesor MediaTek Dimensity 9000. Następnie mamy 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz oraz baterię z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W. Taką samą wspiera jeden z wariantów Realme GT Neo 3. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 10R – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z nakładką producenta

źródło