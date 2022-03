Vivo X Fold, X Note i Vivo Pad w drodze. Jest oficjalny teaser

Vivo X Fold i X Note to nowe smartfony marki. Wraz z nimi zadebiutuje pierwszy tablet producenta o nazwie Vivo Pad. Urządzenia są blisko, o czym świadczy oficjalny teaser udostępniony przez producenta. Konkretnej daty na razie nie ma, ale firma twierdzi, że na te produkty z pewnością warto poczekać.

Vivo X Fold i X Note to nowe telefony marki, które w przeciekach pojawiają się od jakiegoś czasu. Pierwszy to składany smartfon, a drugi to duży model z 7-calowym ekranem, o którym wiemy naprawdę sporo. W drodze jest także pierwszy tablet o nazwie Vivo Pad. Oficjalny teaser udostępniony przez producenta pozwala nam sugerować, że debiut jest blisko.

Firma udostępniła na własnym koncie w serwisie Weibo teaser widoczny powyżej. Ten ujawnia nam, że premiera musi być nieodległa. Nie ma tu jeszcze konkretnego terminu. Jednak powinniśmy poznać go na dniach. Skąd to wiemy?

Premiera Vivo X Fold i Note oraz Vivo Pad blisko

Marka przekazała w poście, że są to produkty, na które z pewnością warto poczekać. Przy okazji ujawniła, że najbliższy poniedziałek przyniesie dodatkowe wieści. Pewnie na początku przyszłego tygodnia zostanie podany konkretny termin. O tym jednak przekonamy się w niedługim czasie. Na razie musimy jeszcze uzbroić się w nieco cierpliwości.

