Realme 9 Pro Plus jest ciekawy, ale model „Ultra” dostanie aparat 108 MP

Realme 9 Pro Plus został zaprezentowany w lutym. Na razie jest to najmocniejszy przedstawiciel z serii, ale w drodze jest jeszcze lepszy telefon. Nie ma on na razie konkretnej nazwy i dlatego nazwijmy go sobie na razie jako „Realme 9 Ultra”. Smartfon otrzyma aparat fotograficzny z sensorem 108 MP.

Realme 9 Ultra będzie więc drugim smartfonem w historii chińskiej marki, który ma aparat fotograficzny z sensorem 108 MP. Pierwszym był model 8 Pro. Specyfikacja techniczna nowego telefonu owiana jest jednak tajemnicą. Na jego temat wiadomo bardzo niewiele, ale premiera jest rzekomo blisko.

Premiera Realme 9 Ultra w kwietniu

Marka chce pochwalić się nowym smartfonem już w przyszłym miesiącu. Realme 9 Ultra ma najpierw zadebiutować w Indiach. Plany związane z ekspansją tego urządzenia na inne rynki na razie pozostają tajemnicą. Poznamy je dopiero z czasem, co warto mieć na uwadze. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

