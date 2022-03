Google Pixel 6A – zapowiedź może być blisko, ale dostępność odległa

Google Pixel 6A to smartfon, którego zapowiedź ma odbyć się za kilka tygodni. Jednak na jego rynkową dostępność poczekamy sobie dłużej. Ponadto w trakcie konferencji I/O 2022 powinniśmy zobaczyć jakąś zajawkę smartwatcha Google Pixel Watch. Jego właściwa premiera ma jednak odbyć się dopiero ze smartfonami Pixel 7.

Google Pixel 6A to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Oglądaliśmy go już na renderach. Kiedy odbędzie się zapowiedź tego telefonu? Nowe informacje w tym temacie przekazał Jon Prosser. Wspomniał także o smartwatchu Google Pixel Watch.

Przed nami konferencja Google I/O 2022, która odbędzie się w dniach 11-12 maja. To wtedy ma odbyć się zapowiedź smartfona Pixel 6A. Prędko go jednak nie kupimy. Dojdzie do opóźnień, które nadal spowodowane są problemami z dostępnością chipów. Dlatego rynkowy debiut ma odbyć się dopiero pod koniec lipca.

Wraz z Google Pixel 6A zostanie pokazany Pixel Watch

W trakcie konferencji I/O 2022 mamy zobaczyć także pierwszego smartwatcha z logo G. To Google Pixel Watch, który w plotkach pojawia się od dawna. Ma to być jednak tylko pewna zajawka tego, co zobaczymy dopiero kilka miesięcy później. Właściwy debiut planowany jest dopiero na jesień, wraz ze smartfonami z serii Pixel 7.

