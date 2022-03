Xiaomi 12 Ultra, Mix 5 i Fold 2? Trzy smartfony Xiaomi z SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Xiaomi 12 Ultra, Mix 5 oraz Fold 2 to trzy flagowce marki na 2022 r. Jest bardzo możliwe, że wszystkie z nich otrzymają ten sam układ. To Snapdragon 8 Gen 1 Plus, czyli podrasowana wersja procesora Qualcomma z końca zeszłego roku. Najpierw ma zadebiutować Xiaomi 12 Ultra. Na modele Mix 5 i Fold 2 poczekamy dłużej.

Xiaomi 12 Ultra, Mix 5 oraz Fold 2 to smartfony, które w plotkach pojawiają się od dawna. Wszystkie trzy modele to flagowce marki na 2022 r. Plotki mówią o tym, że pierwszy z nich w Chinach ma zadebiutować już w maju. Natomiast na pozostałe pewnie poczekamy trochę dłużej. Tymczasem jest szansa na to, że pod obudową każdego z nich znajdzie się Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus będzie podrasowaną wersją układu dla flagowców marki Qualcomm z końca 2021 r. Zapewne otrzyma wyższe zegary taktujące rdzenie CPU i GPU. Teraz dowiadujemy się, że Xiaomi testuje ten chip w co najmniej trzech różnych flagowcach na ten rok.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus niekoniecznie w Xiaomi 12 Ultra, Mix 5 oraz Fold 2

Powyższe flagowce są jedynymi znanymi na ten rok, które szykuje chińska marka. Stąd też przypuszczenia, że Snapdragon 8 Gen 1 Plus testowany jest właśnie w modelach Xiaomi 12 Ultra, Fold 2 i Mix 5. Czy jednak znajdzie się pod obudową każdego z nich? To wyjaśni się dopiero z czasem.

