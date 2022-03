OnePlus Pad 5G w drodze. Jest częściowa specyfikacja tabletu i cena

OnePlus Pad 5G to pierwszy tablet z logo 1+ na obudowie. Plotki mówią o tym, że produkcja urządzenia już się rozpoczęła, a to przybliża go do premiery. Ta pewnie odbędzie się w przyszłym kwartale. Tymczasem jest częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Spodziewana cena to 2999 juanów (ok. 2040 zł).

Tablet OnePlus Pad 5G ma dostać 12,4-calowy ekran OLED Full HD+. Za obliczenia ma odpowiadać procesor Snapdragon 865. SoC będzie wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 10090 mAh i ma wspierać ładowanie o mocy 45 W.

OnePlus Pad 5G ma również aparat z sensorami 13 i 5 MP. Przednia kamera ma matrycę 8 MP. Znajdziemy tu też Bluetooth 5.1 i złącze audio 3,5 mm. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Pad 5G – specyfikacja techniczna

12,4-calowy ekran OLED Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 865

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP

aparat fotograficzny 13 + 5 MP

bateria o pojemności 10090 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

modem 5G (opcjonalnie)

złącza USB C i audio 3,5 mm

Android 12 z nakładką producenta

