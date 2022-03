OnePlus 10 Pro Global z datą premiery. Debiut pod koniec marca

OnePlus 10 Pro Global to wyczekiwany smartfon. Premiera tego modelu w Chinach odbyła się już na początku stycznia. Natomiast w Europie nadal czekamy. Długo to jednak nie potrwa, bo dziś została ujawniona data premiery. Informacja jest oficjalna, bo przekazał ją na swoich mediach społecznościowych sam producent

Data premiery OnePlus 10 Pro Global to 31 marca

Datą premiery smartfona OnePlus 10 Pro Global jest 31 marca. To oznacza, że urządzenie w Europie zostanie zaprezentowane za tydzień. Wydarzeniu będzie towarzyszyć specjalna konferencja, która ma być transmitowana na żywo poprzez kanały marki. Wtedy poznamy ceny.

Ceny OnePlus 10 Pro w euro nie są znane. Nie spodziewajmy się jednak, że będą niskie. Pewnie będą to kwoty na poziomie około tysiąca euro. Przez to w Polsce zapłacimy ponad 4,5 tys. zł, co warto mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już za kilka dni. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wydarzenie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło