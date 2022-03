MIUI 13 to duża aktualizacja oprogramowania. W przypadku nowszych modeli bazuje na systemie Android 12 i to z nim trafia na kolejne modele. Tym razem są to Xiaomi Mi 10 Ultra oraz Redmi Note 10 5G i Redmi Note 9 Pro 5G. Na razie uaktualnienie do MIUI 13 na Androidzie 12 dostają te telefony z chińskiej dystrybucji.