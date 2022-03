Huawei Mate X3 w TENAA. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Huawei Mate X3 to składany smartfon, którego premiera musi być blisko. Świadczy o tym pojawienie się urządzenia na stronie organizacji TENAA. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu i wiemy, że pracuje on pod kontrolą autorskiego systemu HarmonyOS. Co już wiadomo o Huawei Mate X3 i kiego go zobaczymy?