Xiaomi 12 Ultra z przybliżoną datą premiery. W Europie trochę poczekamy

Xiaomi 12 Ultra to wyczekiwany flagowiec. Data premiery nadal nie jest znana. Jednak pojawił się przybliżony termin. Wygląda na to, że na smartfona w Europie przyjdzie nam poczekać do drugiej połowy 2022 r. Wynika to z faktu, że premiera Xiaomi 12 Ultra najpierw ma odbyć się w Chinach, a to nastąpi w maju.