Oppo K10 to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena, specyfikacja techniczna czy wersje nie są więc już tajemnicą. Telefon ma 6,59-calowy ekran LCD 90 Hz i procesor Snapdragon 680 z modemem LTE. Zobaczmy sobie, jak wygląda model Oppo K10 oraz co jeszcze ma do zaoferowania.