One UI 4.1 trafia na Galaxy S10, Note 10, Z Fold 2, Z Flip i A52 5G

One UI 4.1 to aktualizacja, która trafia na kolejne smartfony marki Samsung. Tym razem są to modele Galaxy S10, Note 10, Z Fold 2, Z Flip i A52 5G. Na liście kompatybilnych telefonów pojawiają się więc także średniaki. Wysyłka uaktualnienia do One UI 4.1 dla wymienionych smartfonów odbywa się na wybranych rynkach.

Samsung Galaxy S10 i Note 10 otrzymują uaktualnienie do One UI 4.1 wraz z następującymi wersjami firmware G97xFXXUEHVC6/G977BXXUBHVC6 oraz N97xxXXU7HVC6. Natomiast w przypadku modelu A52 5G jest to oprogramowanie oznaczone ciągiem znaków A526BXXU1CVC4.

Aktualizacja One UI 4.1 dla Galaxy S10, Note 10, Z Fold 2, Z Flip i A52 5G na części rynków

Oprogramowanie będzie udostępniane etapami w zależności od rynków. Dla przykładu aktualizacja do One UI 4.1 dla modeli Samsung Galaxy S10 oraz Note 10 dostępna jest obecnie w Szwajcarii. Natomiast dla telefonu A52 5G w części krajów europejskich. Wkrótce dostępność nowego software powinna być rozszerzona o kolejne państwa.

