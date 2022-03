Samsung Galaxy A13 w przecieku. Jest specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A13 to nadchodzący smartfon Koreańczyków z niższej półki cenowej. Do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Telefon ma procesor Exynos 850, 6,6-calowy ekran Full HD+ czy baterię o pojemności 5000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje Samsung Galaxy A13 i kiedy go zobaczymy.