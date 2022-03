Realme GT Neo 3 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme GT Neo 3 doczekał się premiery. To pierwszy smartfon na rynku z ładowaniem o mocy aż 150 W. Specyfikacja techniczna modelu jest całkiem ciekawa. Telefon ma 6,7-calowy ekran AMOLED i mocny procesor MediaTek Dimensity 8100. Zobaczmy, jaka jest cena Realme GT Neo 3 oraz jego wyposażenie.

Realme GT Neo 3 został oficjalnie zaprezentowany, co nastąpiło zgodnie z zapowiedziami. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna rzeczowa. Smartfon jest pierwszym na rynku, który wspiera ładowanie o mocy aż 150 W. Akumulator 4500 mAh do 50 proc. ładuje się w zaledwie 5 min. W drugiej wersji jest to 5000 mAh z obsługą ładowarki o mocy 80 W.

Smartfon Realme GT Neo 3 ma 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz Full HD+ z certyfikacją dla HDR10+. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 8100. SoC wspomagany jest przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Aparat jest potrójny i ma główny sensor Sony IMX766 50 MP. Rzućmy sobie okiem na ceny.

Cena Realme GT Neo 3 atrakcyjna

model z 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca – 1999 juanów (ok. 1340 zł)

model z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca – 2299 juanów (ok. 1540 zł)

model z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca – 2599 juanów (ok. 1745 zł)







Ceny są więc atrakcyjna. Ponadto są niższe od przewidywań. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 3 – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

188 g

Android 12 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło