One UI 5.0 i Android 13 — lista smartfonów Samsung Galaxy z aktualizacją

One UI 5.0 to nakładka firmy Samsung, która będzie bazować na systemie Android 13. Które telefony Galaxy ją dostaną? W sieci pojawiła się nieoficjalna lista smartfonów z aktualizacją. Nie jest ona potwierdzona, ale bardzo prawdopodobna. Zobaczmy, na które modele trafi One UI 5.0 oraz Android 13 w postaci uaktualnienia.