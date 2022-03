Google Nexus 7 2013 z nieoficjalną aktualizacją do systemu Android 12L

Nexus 7 2013 to tablet Google i marki Asus sprzed blisko dekady. Jest oczywistym, że nie otrzyma systemu Android 12L. Pojawiła się jednak nieoficjalna aktualizacja do tej platformy, której autorem jest niezależny deweloper. Android 12L został przeniesiony na tablet Google Nexus 7 2013 poprzez build LineageOS 19.1.

Google Nexus 7 2013 to druga generacja tabletu, która powstała we współpracy z firmą Asus. Urządzenie ma już blisko dekadę i w zasadzie zostało zapomniane. Okazuje się jednak, że jest w stanie pracować pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego, który jest Android 12L. Oczywiście nie jest to oficjalna aktualizacja.

Android 12L dla tabletu Google Nexus 7 2013 jest dziełem niezależnego dewelopera ukrywającego się za nickiem followmsi. Stworzył on port oprogramowania oparty na nieoficjalnym buildzie LineageOS 19.1. Software udało się przenieść na oba warianty urządzenia. Zarówno modelu z Wi-Fi, jak i wersji z modemem LTE.

Android 12L dla tabletu Google Nexus 7 2013 zbyt ciężki

Prawda jest jednak taka, że Google Nexus 7 ma zbyt przestarzałe podzespoły, aby zapewnić płynną pracę dla systemu Android 12L. Oprogramowanie rzeczywiście da się uruchomić, ale o wygodnym użytkowaniu można tutaj po prostu zapomnieć. Co nie zmienia faktu, że stało się to możliwe.

