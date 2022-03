Xiaomi Mix 5 dostrzeżony w benchmarku. Ma procesor Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi Mix 5 to kolejny flagowiec chińskiej marki na 2022 r. Smartfon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Ta obejmuje procesor Snapdragon 8 Gen 1. Premiera Xiaomi Mix 5 może odbyć się w przyszłym lub trzecim kwartale.

Xiaomi Mix 5 to flagowiec, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Smartfon został dostrzeżony w bazie benchmarku. Mowa o Geekbench, które ujawnia nam częściową specyfikację techniczną. Zobaczmy, jaki procesor otrzyma ten model.

Geekbench ujawnia nam, że sercem Xiaomi Mix 5 jest procesor Snapdragon 8 Gen 1. Tak więc jest to ostatni SoC Qualcomma dla flagowców. Następnie mamy 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracowała pod kontrolą systemu Android 12. Naturalnie z autorską nakładką producenta, którą jest MIUI 13. Więcej informacji baza popularnego benchmarku nie zdradza.

Kompletna specyfikacja Xiaomi Mix 5 tajemnicą

Pełna specyfikacja techniczna Xiaomi Mix 5 ciągle nie jest znana. To informacje, które poznamy dopiero z czasem. Spodziewajmy się konkretnego ekranu AMOLED, pod którym zostanie schowana kamera do selfie. Pewnie pozwoli ona robić lepsze zdjęcia względem tej z poprzednika, która pozostawiała pod kątem fotografowania sporo do życzenia. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

