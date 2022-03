Samsung Galaxy S22 FE może dostać procesor MediaTek Dimensity

Samsung Galaxy S22 FE to smartfon, którego spodziewamy się w drugiej połowie 2022 r. Może to być pierwszy model z serii, który nie otrzyma procesora Qualcomm Snapdragon czy nawet autorskiego Exynosa. Plotki mówią o tym, że pod obudową modelu Samsung Galaxy S22 FE może znaleźć się układ MediaTek Dimensity.

Samsung Galaxy S22 FE to smartfon, który pewnie zostanie zaprezentowany w drugiej połowie 2022 r. Pod warunkiem, że oczywiście nie dojdzie do opóźnień, którego to dotknęły poprzednika. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o pełnej specyfikacji technicznej telefonu, ale pewnego rąbka tajemnicy uchylają nam plotki wprost z chińskich mediów.

Jeśli wierzyć plotkom, to Koreańczycy w modelu Samsung Galaxy S22 FE zrezygnują z procesora Qualcomm Snapdragon. Nawet z autorskiego Exynosa. W zamian miałby pojawić się jeden z układów firmy MediaTek z serii Dimensity. To wcale nie musi być zły pomysł.

Samsung Galaxy S22 FE z MediaTek Dimensity może być dobrym planem

Najnowsze układy Dimensity pokazują, że są w stanie tylko dotrzymać kroku Snapdragonom, ale nawet czasem je przewyższają. Dobrym przykładem jest chip 9000, który to jest bardzo mocny i ponadto wspiera Bluetooth 5.3. Coś, czego procesory Qualcomma na razie nie obsługują. Na razie jednak nie wiadomo, który z chipów MediaTek miałby trafić pod obudowę smartfona Samsung Galaxy S22 FE. To okaże się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło