Realme GT Neo 3 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Realme GT Neo 3 to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna tego telefonu? Zebraliśmy znane informacje o tym modelu, który ma być pierwszym na rynku z bardzo szybkim ładowaniem o mocy aż 150 W. Zobaczmy, co już wiadomo o smartfonie Realme GT Neo 3.

Realme GT Neo 3 będzie pierwszym smartfonem na rynku z obsługą bardzo szybkiego ładowania baterii o mocy aż 150 W. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. Jego premiera odbędzie się 22 marca. Zobaczmy, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Ekran AMOLED 120 Hz

Realme GT Neo 3 otrzyma ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Będzie to wyświetlacz zapewniający odświeżanie obrazu w 120 Hz. Producent chwali się także cienkimi ramkami. Co ważne będzie to także pierwszy telefon mający specjalny chip dla ekranu z procesorem MediaTeka. Ma on odpowiadać za odpowiednie parametry pracy oraz obniżać zapotrzebowanie na energię.

Procesor MediaTek Dimensity 8100

Realme GT Neo 3 to jeden z pierwszych telefonów z procesorem MediaTek Dimensity 8100. Jest to bardzo mocny chip mający cztery wydajne rdzenie Cortex-A78 2,85 GHz oraz bardzo mocny GPU Mali G610. Poza tym wspiera nowoczesne rozwiązania z zakresu łączności bezprzewodowej. W tym Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Spodziewajmy się, że w smartfonie znajdzie się też do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5.

Cena Realme GT Neo 3 ma być atrakcyjna

Dokładna cena Realme GT Neo 3 nie jest na razie znana. Smartfon ma być jednak trochę droższy od poprzednika, który trafił do sprzedaży w kwocie od 2399 juanów (ok. 1600 zł). Plotki mówią o tym, że cena tegorocznego modelu z serii zbliży się bardziej do 3 tys. juanów (ok. 2000 zł).

Najszybsze ładowanie baterii na rynku

Smartfon Realme GT 3 Neo przetrze szlaki na rynku pod kątem obsługi ładowarki o mocy 150 W. Telefon ma być dostępny w dwóch wersjach. Tak szybkie ładowanie zapewne model z akumulatorem 4500 mAh. Ten drugi otrzyma baterię 5000 mAh, ale tutaj ładowanie będzie odbywać się z mocą do 80 W.

Potrójny aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny modelu Realme GT Neo 3 będzie potrójny. Główny sensor to Sony IM766 50 MP z podwójną stabilizacją. Pozostałe dwa elementy to najpewniej obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP oraz dodatkowy czujnik 2 MP. Całość ma ważyć zaledwie 188 g. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 3 – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

188 g

Android 12 z nakładką producenta

