POCO F4 to jednak przebrandowany Redmi K40s. Jest specyfikacja

POCO F4 to wyczekiwany smartfon. Został dostrzeżony pod nazwą 22021211RG w bazie Geekbench. Ta sugeruje nam, że będzie to przebrandowany Redmi K40s. To oznacza, że specyfikacja techniczna POCO F4 obejmie jednak nie procesor MediaTeka, a chip Qualcomm Snapdragon 870, który znamy również z modelu Xiaomi 12X.