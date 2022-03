OnePlus 10 Ultra dopiero w drugiej połowie 2022 r. Blisko jest OnePlus 10R

OnePlus 10 Ultra to topowy flagowiec marki na 2022 r. Kiedy odbędzie się jego premiera? Smartfon ma zadebiutować dopiero w trzecim kwartale. Wcześniej czeka nas debiut innych telefonów marki. Wśród nich są nowe urządzenia z serii Nord oraz OnePlus 10R. Ten ostatni ma trafić do oferty już w maju.

OnePlus 10 Ultra to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Jego premiera prędko się jednak nie odbędzie. Kiedy zobaczymy tego flagowca? Wygląda na to, że dopiero w drugiej połowie 2022 r. Nowe informacje związane z planami firmy ujawnia nam leaker Yogesh Brar.

Premiera OnePlus 10 Ultra ma odbyć się dopiero pod koniec trzeciego kwartału. Tak więc pewnie telefon zostanie zaprezentowany we wrześniu, kiedy to spodziewamy się iPhone’ów 14. Wcześniej zobaczymy inne telefony marki. Oto one.

model 10 Pro w wersji globalnej – marzec

Nord CE 2 Lite – kwiecień

Nord 2T – kwiecień/maj

10R – maj

Nord 3 – lipiec

OnePlus 10R na kilka miesięcy przed modelem Ultra

Tak więc smartfona OnePlus 10R powinniśmy zobaczyć na około cztery miesiące wcześniej przed modelem Ultra. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Kolejne tygodnie przyniosą nam znacznie więcej informacji, na które to na razie musimy jeszcze trochę poczekać.

