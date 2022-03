Motorola Moto G 5G 2022 na renderach. Jest też częściowa specyfikacja

Motorola Moto G 5G 2022 to nadchodzący średniak marki. W sieci pojawiły się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Telefon ma 6,6-calowy ekran oraz potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 50 MP. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o modelu Motorola Moto G 5G 2022 i kiedy go ujrzymy.