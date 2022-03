Xiaomi 12 Lite 5G testowany. Premiera blisko, ale wersji Zoom nie będzie

Xiaomi 12 Lite 5G to wyczekiwany średniak, którego cena ma być atrakcyjna. Firma uruchomiła już testy tego modelu w Europie i Azji. To oznacza, że premiera jest coraz bliżej. Czy zobaczymy także specjalną wersję Xiaomi 12 Lite 5G Zoom? Wygląda na to, że nie i to konkretne urządzenie zostało anulowane.