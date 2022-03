Oppo K10 na renderach. Jest też specyfikacja techniczna

Oppo K10 to nowy średniak chińskiej marki. Urządzenie ma już dedykowaną stronę, gdzie udostępniono pewne rendery. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Telefon ma 6,5-calowy ekran 90 Hz oraz procesor Snapdragon 680. Zobaczmy, co jeszcze oferuje Oppo K10 oraz kiedy to urządzenie ma premierę.