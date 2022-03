Android TV 12 to nowe oprogramowanie Google na telewizory. Kiedy aktualizacja zacznie trafiać na pierwsze Smart TV? Wersja Developer Preview została już udostępniona w wersji OTA. Natomiast finalne wydanie Android TV 12 na zgodne telewizory ma zacząć trafiać jeszcze wcześnie w tym roku.

Android TV 12 to najnowsza platforma Google na telewizory. Finalna wersja oprogramowania jest blisko. Wielu z was pewnie zastanawia się nad tym, kiedy aktualizacja zacznie pojawiać się na zgodnych Smart TV? Powinno to nastąpić w niedługim czasie. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił na blogu Paul Lammertsma.

Wpis, którego autorem jest Lammertsma, dotyczy głównie tego, co nowego wprowadza Android TV 12 m.in. pod kątem skalowania tekstu czy renderowania interfejsu w jakości 4K. Poza tym wspomina się o wersji Developer Preview, którą można testować na urządzeniu ADT-3 dla deweloperów, które widzicie na powyższym zdjęciu. Co jednak z telewizorami?

Telewizory z Android TV 12 są blisko

Dowiadujemy się, że Android TV 12 na zgodne telewizory ma trafiać jeszcze wcześnie w tym roku. Można więc założyć, że proces wdrażania oprogramowania rozpocznie się jeszcze w tym lub przyszłym miesiącu. Dotyczy to oczywiście najpierw najnowszych modeli i wiemy, że wśród tych pierwszych mają być modele Sony Bravia.

