Samsung Galaxy A53 5G i A33 5G zaprezentowane. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G doczekały się premiery. Specyfikacja techniczna nowych średniaków jest całkiem rzeczowo. Wnoszą one pewne rozwiązania z flagowych modeli do niższej półki cenowej. Zobaczmy, jak prezentuje się cena modeli Samsung Galaxy A53 5G i A33 5G oraz ich wyposażenie.

Samsung Galaxy A53 5G oraz A33 5G to smartfony, które były obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się ich premiera w trakcie specjalnej konferencji Galaxy A Event. Jaka jest cena telefonów oraz jak prezentuje się ich specyfikacja techniczna? Rzućmy sobie na to okiem.

Wiele wspólnych cech

Samsung Galaxy A53 5G i A33 5G mają sporo cech wspólnych. Dotyczy to procesorów i są to 8-rdzeniowe jednostki z serii Exynos 1200. Układy wspomagane są przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Dostępną pamięć można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności aż 1 TB.

Bateria 5000 mAh i obudowa zgodna z IP67

Samsung Galaxy A33 5G oraz A55 5G mają baterię o pojemności 5000 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 25 W. całość zamknięto w obudowach zgodnych z normą IP67. To oznacza, że telefony można zanurzyć w wodzie na głębokości 1 m na 30 min. Oba modele pracują pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką One UI 4.1, która to trafia także na starsze urządzenia.

Cena modelu Samsung Galaxy A53 5G atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy A53 5G została ustalona 449,99 dol. lub 399 funtów (ok 2,2 tys. zł). Natomiast model A33 będzie można kupić od 329 funtów (ok. 1820 zł). Pierwszy telefon trafi do sprzedaży na początku przyszłego miesiąca. Drugi 22 kwietnia. W ramach oferty przedsprzedażowej przygotowano białe słuchawki Buds Live.

Ekrany Super AMOLED Full HD+

Samsung Galaxy A53 5G oraz A33 mają ekrany Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Pierwszy smartfon ma większy wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Drugi to 6,4-calowy panel z odświeżaniem w 90 Hz. Ponadto znajdziemy tu także inaczej umieszczone kamerki do selfie – w okrągłym otworze lub w postaci łezki.

Poczwórne aparat fotograficzne

Samsung Galaxy A53 5G ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 12 MP i dwie kamerki 5 MP (czujnik głębi oraz do zdjęć makro). W tańszym modelu A33 jest to połączenie sensorów 48, 8, 5 i 2 MP. Przednie kamery mają matryce (odpowiednio) 32 i 13 MP. Specyfikacja techniczna telefonów widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A53 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Exynos 1200

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 5 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

189 g

Android 12 z One UI 4.1

Samsung Galaxy A53 5G – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Exynos 1200

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

186 g

Android 12 z One UI 4.1

