One UI 4.1 trafia na smartfony Samsung Galaxy S21, Z Fold 3 i Z Flip 3

One UI 4.1 to nakładka wprowadzona wraz z serią S22. Aktualizacja zaczyna trafiać na starsze smartfony. Tymi są Samsung Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3. Wraz z uaktualnieniem do oprogramowania One UI 4.1 te telefony otrzymują wybrane nowości wprowadzone najpierw w modelach S22.

One UI 4.1 to najnowsza wersja nakładki Koreańczyków, którą wprowadzono wraz z modelami S22. Bazuje ona na systemie Android 12 i już wcześniej wiedzieliśmy, że aktualizacja trafi także na starsze telefony marki. W tym smartfony Samsung Galaxy S21, Z Fold 3 i Z Flip 3.

Aktualizacja do One UI 4.1 trafia już na wspomniane smartfony Koreańczyków na wybranych rynkach. W przypadku serii Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 są to urządzenia pochodzące z koreańskiej dystrybucji. Natomiast modele z serii Samsung Galaxy S21 dostają ją w Kanadzie i dystrybucja dotyczy wybranych operatorów sieci komórkowych, w tym Roger oraz Telus.

Aktualizacja One UI 4.1 dla modeli Samsung Galaxy S21, Z Fold 3 i Z Flip 3 z nowościami

Pamiętajmy, że One UI 4.1 to większa aktualizacja oprogramowania, choć zmiana numeracji niekoniecznie musi na to wskazywać. Wspomniane smartfony otrzymują z tym uaktualnieniem pewne nowości wprowadzone w modelach S22. Dotyczy to m.in. funkcji aparatów fotograficznych czy opcji Live Sharing z Google Duo.

